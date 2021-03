Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nestlé : un prototype d'emballage recyclé pour KitKat Cercle Finance • 15/03/2021 à 15:31









(CercleFinance.com) - Nestlé a annoncé lundi que sa filiale australienne avait réussi à concevoir un emballage élaboré à partir de matière recyclée pour la barre de chocolat KitKat. Le prototype, développé avec des start-ups et le groupe de solutions d'emballages Amcor, est basé sur une technologie qui traite les déchets pour les transformer en huile et créer un emballage à usage alimentaire. Pour mémoire, Nestlé s'est donné comme objectif de réduire d'un tiers l'utilisation du plastique vierge dans ses emballages d'ici 2025.

Valeurs associées NESTLE Swiss EBS Stocks +0.28%