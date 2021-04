Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nestlé : un premier trimestre jugé 'remarquable' Cercle Finance • 22/04/2021 à 10:09









(CercleFinance.com) - Nestlé a fait état jeudi d'une croissance organique largement supérieure aux attentes pour le premier trimestre, une performance qui permettait au titre du géant agroalimentaire suisse de grimper de plus de 3% ce matin à la Bourse de Zurich. Sur la période janvier-mars, la croissance organique du chiffre d'affaires, qui exclut les effets de change et les modifications du périmètre, est ressortie à 7,7%, contre un consensus qui visait seulement 3,3%. La croissance interne réelle - qui mesure la progression des volumes - a atteint 6,4% avec un effet prix lui aussi positif, établi à 1,2%, en raison de l'inflation liée aux coûts des intrants. Dans son communiqué, le groupe de Vevey explique que c'est le café qui a le plus contribué à sa croissance trimestrielle, alimentée par la forte demande pour les produits Nespresso, Nescafé et Starbucks. Les produits laitiers ont enregistré une croissance à deux chiffres grâce à une demande élevée pour les produits de pâtisserie maison, tandis que ses produits pour animaux de compagnie Purina ont affiché une croissance 'élevée' à un chiffre. Dans une note de réaction, les analystes de RBC qualifient ce premier trimestre de 'remarquable'. 'Si nous ne nous attendons pas à ce qu'une croissance du telle ampleur soit pérenne, cette performance reste néanmoins particulièrement impressionnante à nos yeux', souligne la maison de courtage canadienne. Dans ces conditions, Nestlé a confirmé ses objectifs d'une augmentation continue de la croissance organique des ventes vers un taux moyen à un chiffre et d'une amélioration modérée continue de la marge opérationnelle courante récurrente.

Valeurs associées NESTLE Swiss EBS Stocks +3.25%