Nestlé : un nouvel accélérateur ouvre ses portes à Lausanne

(CercleFinance.com) - Nestlé a annoncé lundi qu'un nouvel accélérateur de recherche et développement (R&D) avait ouvert ses portes à Lausanne, où le géant de l'agroalimentaire mène déjà la majeure partie de ses activités de recherche. Le site, qui affiche une superficie de 4000 m2, abrite des espaces de travail collaboratif ('co-working'), des cuisines permettant de développer des prototypes, ainsi que des mini-lignes de production. Ce campus peut accueillir jusqu'à 10 équipes composées de start-ups, d'étudiants et de scientifiques chaperonnés par des cadres issus des équipes de Nestlé. Depuis le lancement de son programme 'Accélérateur R&D', en 2019, ce sont 165 quelque participants qui se sont joint au projet, donnant naissance à près de 80 produits testés dans 18 pays. C'est notamment dans ce cadre que Nestlé dit avoir conçu le lait végétal 'Wunda', une boisson fabriquée à base de pois.

Valeurs associées NESTLE Swiss EBS Stocks +0.43%