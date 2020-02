Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nestlé : un nouveau membre pour son conseil d'administration Cercle Finance • 13/02/2020 à 11:00









(CercleFinance.com) - Parallèlement à ses comptes sur 2019, Nestlé a annoncé jeudi vouloir proposer Hanne Jimenez de Mora, ancienne associée du cabinet de conseil McKinsey, comme nouveau membre de son conseil d'administration. La décision a été prise après que Beat Hess, président du conseil d'administration de LafargeHolcim, a décidé de se retirer du conseil d'administration après douze ans de service, a déclaré le géant alimentaire suisse. L'élection aura lieu lors de l'assemblée générale annuelle de la société le 23 avril.

