Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nestlé: un mélange bioactif pour le sommeil information fournie par Cercle Finance • 29/02/2024 à 18:05









(CercleFinance.com) - Nestlé indique que de nouvelles recherches ont montré qu'un mélange bioactif exclusif spécifique peut aider à améliorer la somnolence naturelle et la qualité du sommeil.



' Les gens passent environ un tiers de leur vie à dormir. La quantité et la qualité du sommeil ont un impact sur la santé et le bien-être général des personnes '.



Nestlé Research en Suisse et le Centre du sommeil de l'Université nationale de Singapour, où l'étude a été réalisée, ont collaboré à l'étude clinique.

Au cours de l'essai clinique, les chercheurs ont testé l'impact d'une nouvelle solution nutritionnelle contenant un mélange d'ingrédients bioactifs sur le sommeil.



' Les résultats montrent que la combinaison d'une source naturelle de tryptophane, de vitamine B, de magnésium, de zinc et de nutriments qui facilitent naturellement la sécrétion de mélatonine du corps, associée à un extrait de feuille de mûrier, a réduit à la fois le temps d'endormissement mesuré et auto-déclaré d'environ 15 % ' indique Nestlé dans son communiqué.



Grâce à la présence de l'extrait naturel de feuille de mûrier, un ingrédient traditionnel utilisé en Chine, le mélange bioactif réduit l'augmentation postprandiale de la glycémie après le repas du soir et la variation glycémique pendant la nuit.



Les scientifiques de R&D ont développé un nouveau lait en poudre qui contient le mélange bioactif breveté pour favoriser la somnolence naturelle et améliorer la qualité du sommeil. Ce mélange se retrouve désormais dans la nouvelle formule de lait en poudre Yiyang Wanning, qui vient d'être lancée en Chine et cible spécifiquement les personnes âgées de 40 à 60 ans.





Valeurs associées NESTLE Swiss EBS Stocks -0.32%