Nestlé: un broker relève son conseil, titre en légère hausse

(CercleFinance.com) - Nestlé gagne près de 0.5% à Zurich après que Jefferies a relevé sa position sur le titre, passant de 'sous-performance' à 'conserver', avec un objectif de cours ajusté de 86 à 87 francs suisses, à la suite de la publication semestrielle du groupe agroalimentaire helvétique la semaine passée.



Le broker ne voit plus qu'un potentiel baissier limité sur le titre, après un mouvement de -10% (contre +7% pour le SXXP), une dévalorisation de 19 à 17 fois et une réduction d'environ 5% du consensus de BPA pour 2024.



'Nestlé est pris dans un environnement en constante évolution, mais 50% du portefeuille est structurellement bien placé et peut générer une croissance des ventes d'environ 4%', juge le broker, qui considère l'objectif de 4-6% comme 'excessivement ambitieux'.







Valeurs associées NESTLE 89,14 CHF Swiss EBS Stocks +0,52%