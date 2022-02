Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nestlé: un analyste relève son objectif de cours information fournie par Cercle Finance • 03/02/2022 à 17:43









(CercleFinance.com) - Tout en maintenant son opinion 'neutre' sur Nestlé, Credit Suisse relève son objectif de cours de 110 à 128 francs suisses sur le titre du groupe agroalimentaire helvétique, parmi une série de notes sur des valeurs européennes des produits de consommation courante.



'Le redressement de Nestlé s'est montré impressionnant et le groupe est désormais en position de réaliser de façon constante une croissance dans le milieu de la plage à un chiffre', estime le broker en introduction de sa note de recherche.



'Ceci dit, nous pensons que l'action se trouve bien valorisée à ces niveaux actuels, et nous percevons de meilleures opportunités ailleurs dans le secteur', précise-t-il néanmoins, affichant des opinions 'surperformance' sur Reckitt, Beiersdorf et Unilever.





