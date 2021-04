Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nestlé : toutes les propositions du conseil adoptées en AG Cercle Finance • 15/04/2021 à 16:31









(CercleFinance.com) - Les actionnaires de Nestlé ont approuvé jeudi toutes les propositions qui leur étaient soumises par le conseil d'administration du groupe à l'occasion d'une assemblée générale organisée depuis le siège de Vevey (Suisse). Les actionnaires ont notamment validé l'élection au conseil d'administration de Lindiwe Majele Sibanda, une professeure à l'Université de Pretoria, en Afrique du Sud, qui est également directrice du programme du centre de recherche africain sur les systèmes alimentaires durables. En outre, le président du conseil, Paul Bulcke, et tous les autres membres du conseil ont été élus individuellement pour un mandat allant jusqu'à la fin de la prochaine assemblée générale. Les actionnaires ont également approuvé les comptes ainsi que la distribution d'un dividende de 2,75 francs suisses par action. Autre point important, les actionnaires ont voté en faveur de la feuille de route visant à atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2050, un vote purement consultatif cependant. En raison de la crise sanitaire, les actionnaires n'ont pas été autorisé à assister en personne à l'assemblée.

