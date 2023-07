Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nestlé: technologie innovante de réduction du sucre information fournie par Cercle Finance • 14/07/2023 à 11:55









(CercleFinance.com) - Nestlé annonce une technologie innovante qui, en utilisant un processus enzymatique, réduit le sucre intrinsèque dans des ingrédients tels que le malt, le lait et les jus de fruits jusqu'à 30%, avec un impact minimal sur le goût et la texture.



'Les ingrédients à teneur réduite en sucre sont ensuite utilisés dans les recettes de divers produits. Il n'est pas nécessaire d'ajouter des édulcorants ou des agents gonflants pour remplacer le volume du sucre éliminé', précise le groupe agroalimentaire suisse.



Depuis 2021, cette technologie de réduction du sucre a été appliquée à plus de 200.000 tonnes de boissons à base de cacao et de malt. Le déploiement se poursuit et d'autres catégories de produits telles que les poudres laitières suivront.





