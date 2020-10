Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nestlé : succès de l'offre sur Aimmune Therapeutics Cercle Finance • 13/10/2020 à 08:16









(CercleFinance.com) - Nestlé annonce qu'à l'issue de l'offre de sa filiale SPN MergerSub sur l'ensemble des actions ordinaires Aimmune Therapeutics en circulation (soit le 9 octobre à minuit), à un prix de 34,50 dollars par action, ont été apportés 43.435.583 titres. Avec les actions qui étaient déjà détenues par le groupe agroalimentaire helvétique, les résultats de l'offre portent à environ 84% l'ensemble des actions contrôlées par Nestlé, lui permettant ainsi de satisfaire à la condition minimale de réalisation de l'offre.

Valeurs associées NESTLE SIX Swiss Exchange 0.00%