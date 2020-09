Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nestlé : soutient le Green Deal de l'UE Cercle Finance • 16/09/2020 à 11:02









(CercleFinance.com) - Nestlé a rejoint d'autres entreprises pour soutenir le Green Deal de l'UE et les objectifs climatiques ambitieux sur la voie d'une reprise économique verte et inclusive en Europe. ' Les plans de relance du gouvernement doivent se concentrer sur le soutien d'une reprise équitable et verte après la pandémie de COVID-19 - construire un avenir meilleur pour tous ' indique le groupe. ' Les entreprises doivent jouer leur rôle, notamment en évoluant rapidement vers de nouveaux modes de production et de travail plus durables '.

Valeurs associées NESTLE SIX Swiss Exchange +0.05%