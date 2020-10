Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nestlé : s'engage pour une filière laitière durable aux USA Cercle Finance • 12/10/2020 à 15:53









(CercleFinance.com) - Nestlé a annoncé aujourd'hui son soutien à la ' Net Zero Initiative ', un projet visant à aider les fermes laitières états-uniennes à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Le Centre d'innovation des Etats-Unis pour les produits laitiers a d'ailleurs annoncé un investissement allant jusqu'à 10 millions de dollars et un partenariat pluriannuel avec Nestlé pour soutenir l'initiative et élargir les pratiques vertueuses aux exploitations agricoles d'autres pays. Nestlé est la première entreprise à rejoindre l'initiative Net Zero, qui contribue à propulser l'ensemble de la filière vers un avenir plus durable.

