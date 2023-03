Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nestlé: s'associe à Enel dans l'énergie solaire aux USA information fournie par Cercle Finance • 22/03/2023 à 15:50









(CercleFinance.com) - Nestlé a annoncé mercredi qu'il allait s'associer à l'électricien italien Enel en vue d'investir dans un projet solaire à Jackson County (Texas).



La centrale solaire de Ganado, qui s'étend sur 600 hectares, soit la taille de 850 terrains de football, doit contribuer à apporter 208 mégawatts additionnels au réseau électrique américain.



Au-delà de son investissement, Nestlé prévoit de faire l'acquisition de 100% de l'énergie renouvelable produite sur le site, ce qui devrait représenter quelque 333.000 mégawatts heure au cours des 15 prochaines années.



Le groupe agroalimentaire suisse explique que le projet va lui permettre de réduire ses émissions de CO2 aux Etats-Unis, où il commercialise les pizzas DiGiorno, le chocolat Nesquik, la marque d'alimentation animale Purina Pro Plan ou encore la litière pour chat Tidy Cats.



Nestlé compte ainsi réduire son empreinte carbone de quelque 126.294 tonnes, soit l'équivalent de la pollution émise chaque année par 27.200 voitures.





