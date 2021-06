Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nestlé : s'appuie sur la technologie de recyclage de Carbios Cercle Finance • 24/06/2021 à 11:15









(CercleFinance.com) - Nestlé annonce aujourd'hui que Perrier a dévoilé son premier prototype de bouteille recyclée par voie enzymatique, en s'appuyant sur la technologie Carbios, start-up française de green-tech. Cette dernière était engagée depuis plusieurs années dans le développement d'une solution innovante de recyclage enzymatique. 'Grâce à ce procédé breveté de recyclage révolutionnaire, tout produit en plastique PET peut devenir une nouvelle bouteille rPET', explique Nestlé. Les premiers prototypes de bouteilles Perrier 50cL ont été produits au Centre de Recherche et Développement de Nestlé Waters, en France. 'Ils offrent un résultat exceptionnel, tant en termes de performance de qualité que de résistance à la pression de son eau pétillante, garantissant la même expérience sensorielle Perrier au consommateur', constate Nestlé.

Valeurs associées NESTLE Swiss EBS Stocks +0.29%