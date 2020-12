Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nestlé : renouvelle et renforce son engagement climatique Cercle Finance • 18/12/2020 à 11:27









(CercleFinance.com) - Le groupe Nestlé annonce sa décision de renouveler son adhésion à FRET21 (une démarche collective ayant pour objectif d'inciter les donneurs d'ordre des transporteurs à mieux intégrer l'impact des transports dans leur stratégie de développement durable), avec pour ambition de réduire de 10% supplémentaires les émissions de CO2 sur ses flux de transports domestiques de marchandises d'ici 2022. 68 actions concrètes ont ainsi été identifiées, comme le transfert du transport routier vers le transport ferroviaire, l'augmentation du nombre de flux effectués en multimodal (rail-route, barge...) dans les plans de transport ou encore le déploiement de flux réalisés en Biogaz, électrique ou même à vélo Le Groupe a rejoint pour la première fois la démarche FRET21 en 2017 et signé un accord avec l'Agence de la Transition Ecologique (ADEME) afin d'engager des actions pour réduire son empreinte carbone sur ses flux de transports domestiques de produits.

Valeurs associées NESTLE Swiss EBS Stocks +0.77% NESTLE SIX Swiss Exchange -0.31%