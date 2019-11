Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nestlé : rejoint une initiative pour l'avenir des plastiques Cercle Finance • 20/11/2019 à 11:40









(CercleFinance.com) - Nestlé annonce ce mercredi rejoindre l'initiative d'Ellen MacArthur visant à repenser l'avenir des plastiques, à commencer par ceux utilisés pour l'emballage. Le géant de l'alimentation suisse a ainsi rejoint l'initiative 'Nouvelle économie des plastiques', tout comme le fabricant de plastique autrichien Borealis et le groupe de supermarchés américain Walmart, afin de travailler sur les moyens de construire une économie circulaire pour les emballages en plastique. Cette initiative regroupe déjà des sociétés telles que Coca-Cola, Danone, L'Oréal, PepsiCo, Unilever et Veolia.

Valeurs associées NESTLE SIX Swiss Exchange +0.06%