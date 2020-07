Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nestlé : rejoint la 'European Clean Trucking Alliance' Cercle Finance • 21/07/2020 à 16:18









(CercleFinance.com) - Nestlé rejoint la ' European Clean Trucking Alliance ' pour soutenir la décarbonisation du transport routier des marchandises de l'UE et encourage sa transition écologique. Cette coalition européenne unique rassemble des ONG, des expéditeurs, des entreprises de logistique et de biens de consommation. ' Une réduction supplémentaire des émissions de CO2 et de polluants atmosphériques provenant du transport routier contribuera à atteindre les objectifs du 'Green Deal' européen et à faire de l'Europe le premier continent neutre en carbone ' indique le groupe. Paul Lammers, responsable de la chaîne d'approvisionnement pour la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique du Nord de Nestlé a déclaré : 'L'amélioration de l'efficacité de nos transports et de notre distribution est cruciale si nous voulons réduire de moitié nos émissions d'ici 2030 et atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 '.

