Nestlé : rebond du titre après le rachat de Zenpep Cercle Finance • 28/01/2020 à 16:20









(CercleFinance.com) - Le titre est en hausse à la Bourse de Zurich au lendemain de l'accord du groupe agroalimentaire pour racheter Zenpep à Allergan. Oddo BHF maintient son opinion 'achat' et son objectif de cours de 117 francs suisses sur Nestlé, estimant suite à cet accord que 'l'évolution du portefeuille reste cohérente'. 'L'acquisition de Zenpep pour près d'un milliard de dollars, selon nos estimations, peut troubler ceux qui y voient une incohérence par rapport à la volonté exprimée par le management de ne pas sortir de son territoire. Un tel réflexe est compréhensible', reconnait-il. L'analyste considère toutefois que 'le territoire de Nestlé est 'l'estomac' et non le canal de prescription ou de consommation' et qu'à ce titre, Zenpep 'renforce bien le territoire stratégique que le groupe s'est assigné et sur lequel il souhaite se concentrer'.

Valeurs associées NESTLE SIX Swiss Exchange -0.06%