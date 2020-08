Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nestlé rachète la biotech US Aimmune Therapeutics pour $2,6 mds Reuters • 31/08/2020 à 07:57









ZURICH, 31 août (Reuters) - Nestlé NESN.S a annoncé lundi qu'il allait racheter l'entreprise biopharmaceutique Aimmune Therapeutics AIMT.O , qui commercialise un traitement de l'allergie à l'arachide chez l'enfant et dont le groupe suisse détient déjà 25,6% du capital. Avec une offre à 34,50 dollars par action, cette opération valorise la biotech californienne à 2,6 milliards de dollars (environ 2,2 milliards d'euros), un montant qui inclut les 473 millions de dollars que Nestlé a déjà investi dans l'entreprise. (Silke Koltrowitz, version française Myriam Rivet, édité par Bertrand Boucey)

Valeurs associées NESTLE SIX Swiss Exchange 0.00% AIMMUNE THERAP NASDAQ +5.09%