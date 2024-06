Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nestlé: rachat d'un médicament issu du microbiote information fournie par Cercle Finance • 06/06/2024 à 15:48









(CercleFinance.com) - Nestlé a annoncé mardi qu'il avait acquis auprès de Seres Therapeutics un ensemble de droits concernant Vowst, un médicament issu du microbiote fécal.



Dans un communiqué, sa filiale de nutrition clinique Nestlé Health Science justifie sa décision par le succès rencontré par ces capsules depuis leur lancement aux Etats-Unis l'an dernier.



Le groupe suisse - qui était le responsable de sa commercialisation sur le marché américain depuis sa commercialisation en juin 2023 - en aura désormais le contrôle total, aussi bien en termes de développement que de fabrication.



Produit à partir de selles humaines, Vowst est un traitement à administration orale qui a été approuvé par la FDA afin d'éviter la récurrence des infections au clostridium difficile (C. difficile) .





