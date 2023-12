Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nestlé: quatre nouveaux membres au conseil de CSV information fournie par Cercle Finance • 04/12/2023 à 10:45









(CercleFinance.com) - Nestlé annonce l'arrivée de quatre nouveaux membres au sein de son conseil de création de valeur partagée (CSV), un groupe consultatif externe destiné à examiner de manière critique les initiatives du groupe agroalimentaire suisse en matière de développement durable.



Ce conseil accueille ainsi désormais Martin Bloem, professeur au département de santé environnementale et d'ingénierie et au département de santé internationale de l'école de santé publique Johns Hopkins Bloomberg.



Font aussi leur entrée Paul Hawken, fondateur de Project Regeneration, Gonzalo Muñoz, champion de haut niveau de l'action climatique de la COP25 des Nations Unies, et Jennifer Morris, CEO de The Nature Conservancy.





Valeurs associées NESTLE Swiss EBS Stocks +0.98%