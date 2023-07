Nestlé: promeut les pratiques d'agriculture régénérative information fournie par Cercle Finance • 13/07/2023 à 09:49

(CercleFinance.com) - Nestlé U.S. a annoncé aujourd'hui vouloir promouvoir des pratiques d'agriculture régénérative dans les fermes de blé qui font partie de sa chaîne d'approvisionnement de marque de pizza Digiorno.



L'entreprise compte contribuer à développer ces pratiques via une combinaison de soutien financier, de ressources et d'assistance techniques.



L'agriculture régénérative comprend notamment la plantation de cultures de couverture, l'élimination ou la réduction du travail du sol ou encore la réduction de l'utilisation de pesticides.



Grâce à cette initiative, Nestlé estime que des pratiques d'agriculture régénératrice devraient être adoptées dans plus de 40 000 hectares de terres agricoles.



Grâce à des partenariats avec ADM et Ardent Mills - deux principaux fournisseurs de farine de blé pour Digiorno - l'investissement de Nestlé profitera notamment aux exploitations de blé du Kansas, du Dakota du Nord, de l'Indiana et du Missouri.



'Chez Nestlé, notre objectif est d'aider à rendre le monde meilleur que nous ne l'avons trouvé, et en tant que plus grande entreprise alimentaire et de boissons au monde, nous avons une formidable opportunité d'aider à créer un système alimentaire régénérateur et sain ', a déclaré Steve Presley, PDG de Nestlé Zone Amérique du Nord.