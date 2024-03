Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nestlé: projets de plantations en Côte d'Ivoire et au Ghana information fournie par Cercle Finance • 21/03/2024 à 10:18









(CercleFinance.com) - Dans le cadre de son engagement à atteindre zéro émission nette d'ici 2050, Nestlé annonce avoir lancé deux nouveaux projets, développés avec les fournisseurs Cargill et ETG Beyond Beans, tous deux visant à réduire et éliminer les émissions de carbone de ses chaînes d'approvisionnement.



'Les projets quinquennaux promouvront l'agroforesterie, accéléreront la transition vers une agriculture régénérative et soutiendront la reforestation des terres dégradées autour des communautés productrices de cacao', assure Nestlé.



Différentes espèces d'arbres d'ombrage polyvalentes seront distribuées aux agriculteurs, qui apprendront à planter et à tailler des arbres.

Collectivement, les projets visent à planter plus de deux millions d'arbres d'ombrage sur des terres gérées par près de 20 000 agriculteurs au Ghana et en Côte d'Ivoire.



Ensemble, les projets devraient permettre une réduction et une élimination de plus de 500 000 tonnes métriques de carbone sur une période de 20 ans.





