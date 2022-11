Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Nestlé: projet de plantation d'arbres en Australie information fournie par Cercle Finance • 16/11/2022 à 09:45

(CercleFinance.com) - Nestlé annonce son objectif de planter 10 millions d'arbres en Australie d'ici 2025, à l'occasion de la COP27 Biodiversity Day, un projet en partenariat avec Greening Australia, Canopy et One Tree Planted.



Cette plantation permettra de séquestrer environ 2,1 millions de tonnes de CO2 sur une période de crédit carbone de 25 ans, ce qui équivaut en moyenne sur la durée de vie du projet, aux émissions de carburant de plus de 25.000 voitures par an.



Ce projet fait partie du programme mondial de reboisement de Nestlé, qui vise à planter et faire pousser 200 millions d'arbres d'ici 2030, parmi ses actions visant à intensifier l'agriculture régénérative et à déployer des solutions climatiques naturelles.