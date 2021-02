Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nestlé : progression de 3,5% du BPA récurrent en 2020 Cercle Finance • 18/02/2021 à 08:02









(CercleFinance.com) - Nestlé annonce pour 2020 un bénéfice récurrent par action de 4,21 francs suisses, en hausse de 3,5% à changes constants, une marge opérationnelle courante récurrente améliorée de 0,1 point à 17,7% et des ventes de 84,3 milliards, en croissance organique de 3,6%. Le conseil d'administration du géant agroalimentaire helvétique propose une augmentation du dividende de cinq centimes à 2,75 francs suisses par action, soulignant la 26e année consécutive de hausse du dividende. Pour 2021, il vise une hausse continue de la croissance organique des ventes vers un taux moyen à un chiffre, une amélioration modérée continue de la marge opérationnelle courante récurrente, et un BPA récurrent en hausse à changes constants.

Valeurs associées NESTLE Swiss EBS Stocks 0.00%