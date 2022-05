Nestlé: progrès dans la lutte contre la déforestation information fournie par Cercle Finance • 23/05/2022 à 10:18

(CercleFinance.com) - Nestlé fait part de nouveaux progrès vers son objectif d'une chaîne d'approvisionnement en cacao sans déforestation d'ici 2025, dans le cadre de son Initiative Cacao et Forêts lancée en 2017 en collaboration avec la Côte d'Ivoire et le Ghana.



Le groupe agroalimentaire suisse indique ainsi avoir restauré plus de 400 hectares de forêts dans le Réserve forestière de Cavally -l'une des plus grandes forêts classées de Côte d'Ivoire- et dans les forêts de Beki et Toa Zèo.



Nestlé a aussi distribué plus de 2,2 millions d'arbres fruitiers forestiers et locaux aux agriculteurs pour stimuler l'agroforesterie et l'agriculture régénératrice, et atteint 5.000 agriculteurs et leurs familles avec des sessions de sensibilisation communautaire.