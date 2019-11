Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nestlé : programme de recyclage à New York Cercle Finance • 15/11/2019 à 15:36









(CercleFinance.com) - Nestlé annonce un programme avec le New York City Department of Sanitation et Sims Municipal Recycling pour encourager New York à recycler ses capsules de café Nespresso et d'autres éléments en aluminium léger. 'Les New-Yorkais pourront ainsi recycler tous leurs petits produits en aluminium dans la même poubelle de recyclage, comme ils le font pour le plastique, le verre ou d'autres matériaux', explique le groupe helvétique. Selon Nestlé, cette collaboration pourra potentiellement réduire les 43.000 tonnes de papier d'aluminium et d'autres matériaux mixtes qui finissent actuellement dans des décharges locales chaque année.

Copyright (c) 2019 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.