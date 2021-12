Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nestlé: programme de rachat d'actions achevé information fournie par Cercle Finance • 31/12/2021 à 09:37









(CercleFinance.com) - Nestlé fait part de l'achèvement de son programme de rachat d'actions pour 20 milliards de francs suisses lancé le 3 janvier 2020, dans le cadre duquel il a racheté 123,08 millions de ses actions pour un total de 13,06 milliards de francs à un prix moyen de 106,08 francs par action.



Au total, 71,97 millions d'actions rachetées ont été annulées par les assemblées générales le 23 avril 2020 et le 15 avril 2021. L'AG annuelle 2022 décidera de l'annulation des 51,11 millions d'actions restantes rachetées dans le cadre du programme résilié ce jour.



Comme annoncé le 7 décembre, Nestlé lancera le 3 janvier 2022 un nouveau programme de rachat d'actions d'un montant maximal de 20 milliards de francs d'ici fin décembre 2024, dont environ 10 milliards à réaliser au cours des douze premiers mois.





