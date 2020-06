Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nestlé : prise de part majoritaire dans Vital Proteins Cercle Finance • 11/06/2020 à 10:47









(CercleFinance.com) - Nestlé poursuit son offensive sur le marché de la santé et de la qualité de vie en annonçant une prise de participation majoritaire au sein de Vital Proteins, un spécialiste américain des compléments alimentaires. Vital Proteins s'est spécialisé dans les suppléments nutritionnels, et notamment dans la production de collagène, une protéine protégeant la peau et assurant le bon fonctionnement des articulations. Nestlé souligne que la marque est aujourd'hui distribuée dans plus de 35.000 magasins en Europe et en Amérique du Nord, notamment par le biais de géants du secteur dont Whole Foods, Costco, Target ou Walgreens. Le géant suisse de l'agroalimentaire précise que Vital Proteins continuera d'opérer en tant qu'entité indépendante au sein du groupe.

