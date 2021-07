Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nestlé : prévisions de croissance relevées pour 2021 information fournie par Cercle Finance • 29/07/2021 à 08:35









(CercleFinance.com) - Nestlé revoit à la hausse ses prévisions annuelles de croissance organique des ventes, qui devrait se situer entre 5% et 6%, tandis que sa marge opérationnelle courante récurrente devrait se situer aux alentours de 17,5%. Le groupe agroalimentaire helvétique publie au titre du premier semestre 2021 un bénéfice récurrent par action en progression de 8,3% (+10,5% à taux de change constants) à 2,17 francs suisses, et une marge opérationnelle courante récurrente inchangée à 17,4%. Les ventes totales ont augmenté de 1,5% à 41,8 milliards de francs, dont une croissance organique de 8,1%, avec une croissance interne réelle de 6,8% et un effet prix de 1,3%. Elle a été soutenue notamment par un retour à la croissance dans les canaux hors domicile.

Valeurs associées NESTLE Swiss EBS Stocks -1.98%