Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nestlé : précise sa stratégie environnementale pour 2050 Cercle Finance • 09/02/2021 à 10:04









(CercleFinance.com) - Nestlé a détaillé aujourd'hui ses principaux objectifs en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord afin d'atteindre son objectif de neutralité carbone pour 2050. Alors que près des deux tiers des émissions totales de Nestlé sont liées à l'agriculture, le géant suisse de l'agroalimentaire assure vouloir évoluer vers une agriculture régénérative qui profitera à la nature tout en améliorant les revenus des agriculteurs. Nestlé assure que d'ici 2025, 100% du cacao et du café utilisés proviendront de sources durables. Une coopération renforcée avec les agriculteurs sera mise en place pour éviter la déforestation et déployer un plan de reboisement ambitieux, assure l'entreprise. Par ailleurs, la société indique qu'elle installe actuellement 25 000 panneaux photovoltaïques au Emirats Arabes Unis, sur trois sites de fabrication. A terme, il s'agira de produire 10 GWh d'électricité par an - éliminant au moins six millions de kilogrammes d'émissions de CO2 chaque année. D'ici 2025, Nestlé devrait disposer de 800 sites mondiaux utilisant une électricité 100% renouvelable, assure l'entreprise.

Valeurs associées NESTLE Swiss EBS Stocks +0.16%