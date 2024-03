Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nestlé: poursuit ses efforts autour du recyclage information fournie par Cercle Finance • 18/03/2024 à 09:46









(CercleFinance.com) - À l'occasion de la Journée mondiale du recyclage, la société Nestlé détaille comment elle améliore ses emballages pour faciliter le recyclage et comment elle soutient une meilleure gestion des déchets.



'Nous progressons en réduisant l'ensemble de nos emballages, en les rendant plus recyclables et en utilisant des matériaux renouvelables ou recyclés dans nos emballages', a déclaré Antonia Wanner, responsable de la stratégie et du déploiement ESG de Nestlé.



Fin 2023, 83,5 % des emballages plastiques de Nestlé dans le monde étaient conçus pour être recyclés.



Nestlé utilise également des matériaux recyclés et renouvelables dans ses emballages et, fin 2023, 41,5 % de ses emballages totaux étaient fabriqués à partir de contenus recyclés ou renouvelables.





