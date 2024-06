Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nestlé: plateforme pour surfer sur les pilules anti-obésité information fournie par Cercle Finance • 25/06/2024 à 15:46









(CercleFinance.com) - Nestlé a annoncé mardi le lancement aux Etats-Unis d'une plateforme d'information nutritionnelle destinée aux patients prenant des médicaments contre l'obésité appartenant à la classe des GLP-1.



Le site, qui veut proposer une approche 'holistique' et 'personnalisée' pour ces individus devant également suivre un régime, vise à mettre en avant ses marques 'Garden of Life' (compléments alimentaires), 'Nature's Bounty' (vitamines et probiotiques) et 'Boost' (compléments nutritionnels.



Les utilisateurs pourront également bénéficier de l'expertise de professionnels de santé dans les domaines de la perte de poids, ainsi que d'un 'coaching' en matière de nutrition et d'un accès à une plateforme communautaire.



Nestlé dit vouloir aborder de nombreux sujets tels que la conservation des muscles, le microbiote, la prise de micronutriments, hydratations, la santé de la peau et des cheveux et le contrôle de la reprise de poids.





Valeurs associées NESTLE 93,96 CHF Swiss EBS Stocks -0,76%