Nestlé : plante trois millions d'arbres en Malaisie

(CercleFinance.com) - Nestlé annonce la plantation de 3 millions d'arbres en Malaisie dans le cadre de son projet RELeaf. La firme suisse souhaite en effet atteindre la neutralité en matière d'émission nette de gaz à effet de serre à l'horizon 2050 et annonce qu'elle investira 4 millions de francs suisses au cours des trois prochaines années à cet effet. A travers le projet RELeaf, Nestlé souhaite contribuer à l'établissement de corridors fauniques pour atténuer les conflits humains-faune, tout en réduisant l'impact négatif sur les approvisionnements en eau. Le projet permettra également de sensibiliser les communautés locales à la préservation de l'environnement et fournira des sources de revenus supplémentaires pour aider à améliorer les moyens de subsistance.

