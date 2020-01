Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nestlé : plans d'investissement pour l'emballage durable Cercle Finance • 16/01/2020 à 08:50









(CercleFinance.com) - Nestlé annonce qu'il va investir jusqu'à deux milliards de francs suisses pour soutenir le passage des plastiques vierges aux plastiques recyclés de qualité alimentaire, et accélérer le développement de solutions d'emballage durable innovantes. Ainsi, pour créer un marché, il s'engage à s'approvisionner à hauteur de deux millions de tonnes de plastiques recyclés de qualité alimentaire et d'allouer plus de 1,5 milliard de francs pour payer une prime pour ces matériaux entre maintenant et 2025. Le groupe agroalimentaire suisse va aussi créer le Nestlé Institute of Packaging Sciences, fonds d'investissement de 250 millions de francs pour investir dans des jeunes pousses concentrées sur le domaine de l'innovation dans l'emballage.

