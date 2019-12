Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nestlé : partenariat pour le recyclage du plastique en France Cercle Finance • 10/12/2019 à 10:16









(CercleFinance.com) - Total annonce dans le cadre de l'appel à projets lancé par Citeo, un partenariat avec Citeo, Recycling Technologies, Nestlé et Mars pour développer une filière industrielle innovante de recyclage chimique en France. Ce consortium va étudier la faisabilité technique et économique de recycler des déchets plastiques complexes, tels que les emballages de petite taille, souples ou composés de multiples couches, aujourd'hui considérés comme non recyclables et finissant en incinération ou en décharge.

