Nestlé : ouvre une nouvelle usine aux USA pour Purina

(CercleFinance.com) - Nestlé Purina PetCare Company a annoncé l'ouverture de sa 21e usine aux États-Unis, à Hartwell, en Géorgie. Cette usine représente un investissement total de plus de 320 millions USD (317 millions CHF). 'À l'heure actuelle, près de 200 employés travaillent dans les installations de Hartwell, et leur nombre passera à 240, à mesure que de nouvelles lignes et d'autres extensions du site seront achevées au cours des prochaines années' indique le groupe. L'usine produira les marques Purina, notamment Fancy Feast, qui est une marque de nourriture pour chat aux États-Unis.

