Nestlé annonce avoir inauguré son centre de technologies de pointe (Deep Tech Center) à Orbe, en Suisse, où des experts en technologies avancées et en ingénierie développeront, testeront et déploieront à grande échelle des applications dans l'ensemble du groupe.

Ce centre permettra à Nestlé de mieux exploiter les connaissances sur les consommateurs, d'accélérer l'innovation, d'offrir des produits de qualité supérieure et d'améliorer son efficacité opérationnelle. Ses activités couvrent l'expérience des consommateurs, la R&D ainsi que la production industrielle.

Les technologies connectées peuvent permettre de proposer des expériences plus personnalisées, allant de menus de café sur mesure à des informations aidant les propriétaires à s'occuper de leurs animaux de compagnie.

Dans le domaine de la recherche et développement, l'intelligence artificielle, les capteurs et le prototypage rapide permettent aux équipes du groupe suisse de développer et de tester leurs idées plus rapidement.

Dans les usines, les capteurs et la robotique contribueront à garantir une qualité constante, à améliorer l'efficacité et à prendre en charge certaines tâches, permettant ainsi aux collaborateurs de se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée.

Le centre d'Orbe dispose d'installations dédiées au prototypage et aux essais à l'échelle pilote, où les nouvelles applications seront validées avant leur déploiement dans l'ensemble du groupe agroalimentaire. Un pôle technologique situé à Shenzhen, en Chine, viendra compléter ce dispositif.