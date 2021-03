Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nestlé : objectif d'approvisionnement écologique pour 2030 Cercle Finance • 29/03/2021 à 08:17









(CercleFinance.com) - Nestlé annonce un objectif d'approvisionnement de plus de 14 millions de tonnes d'ingrédients, soit 50% du volume total de ses approvisionnements mondiaux, issus de l'agriculture régénératrice à horizon 2030, avec un objectif intermédiaire de 20% d'ici 2025. Pour ce faire, le groupe agroalimentaire helvétique s'engage à accompagner l'adoption des pratiques agroécologiques au niveau mondial, la France, 'terre agricole par excellence', ayant été désignée comme pays pilote pour porter ce projet. Dans le cadre de cette transition, Nestlé souhaite associer ses partenaires, les coopératives et négoces agricoles, qui approvisionnent ses 18 usines françaises en matières premières végétales afin d'atteindre son objectif.

