Nestlé : nouvelle orientation pour son activité Waters Cercle Finance • 12/06/2020 à 09:34









(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration de Nestlé a approuvé une nouvelle orientation stratégique pour son activité Waters. Le groupe a annoncé un recentrage de la division Waters sur les marques internationales avec une sortie potentielle des marques d'eau locales en Amérique du Nord. La société a décidé d'explorer des options stratégiques, y compris une vente potentielle, pour la majorité des activités de Nestlé Waters en Amérique du Nord (États-Unis et Canada), à l'exclusion de ses marques internationales. Le groupe souhaite se focaliser sur les marques internationales (Perrier, San Pellegrino, Acqua Panna), les marques premium et les eaux fonctionnelles. Le Conseil a également confirmé son intention d'explorer des acquisitions stratégiques pour croître dans cette catégorie, tout en s'engageant à rendre l'ensemble de son portefeuille mondial de l'eau neutre en carbone d'ici 2025.

