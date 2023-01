Nestlé: nouvelle édition du prix BetterwithPets de Purina information fournie par Cercle Finance • 23/01/2023 à 13:43

(CercleFinance.com) - Nestlé annonce le lancement par Purina, sa marque de soins pour animaux de compagnie, d'une nouvelle édition de son prix BetterwithPets (BWPP), dans son engagement 'd'aider un million de personnes vulnérables à améliorer leur santé et leur bien-être d'ici 2030'.



Il ouvre ainsi un appel à candidatures pour les organisations à travers l'Europe, qui pourront gagner les ressources nécessaires pour développer des solutions ayant un impact positif sur la vie du plus grand nombre possible de personnes et de leurs animaux de compagnie.



Le ou les gagnants remporteront une subvention allant jusqu'à 200.000 euros sur les deux ans de l'édition et auront l'occasion de partager les meilleures pratiques et les initiatives évolutives via des conférences et des webinaires.