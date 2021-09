Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nestlé : nouveaux objectifs durables pour Blue Bottle Coffee information fournie par Cercle Finance • 21/09/2021 à 17:44









(CercleFinance.com) - Blue Bottle Coffee, société du groupe Nestlé, a annoncé aujourd'hui son engagement à atteindre la neutralité carbone d'ici 2024. Cette décision concerne l'ensemble de la marque aux États-Unis et en Asie, de l'approvisionnement en café à son utilisation par les clients en passant par les émissions de gaz à effet de serre (GES) en fin de vie du produit et de son emballage. Pour ce faire, Blue Bottle Coffee compte notamment accompagner le développement de pratiques agricoles régénératives et soutenir des projets de compensation de haute qualité pour des émissions de GES non réduites. L'entreprise prévoit de publier en 2022 sa feuille de route accélérée pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2024.

Valeurs associées NESTLE Swiss EBS Stocks +0.51%