Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nestlé: note de lourdeur après une dégradation information fournie par Cercle Finance • 05/01/2022 à 14:13









(CercleFinance.com) - L'action Nestlé signe mercredi la plus forte baisse de l'indice SMI à la Bourse de Zurich, pénalisée par une note de Jefferies, qui a abaissé sa recommandation sur la valeur de 'conserver' à 'sous-performance'.



A 13h50, le titre du géant agroalimentaire helvétique chute de 2,8% dans des volumes fournis. Au même moment, l'indice SMI recule de 0,1%.



Jefferies, qui a abaissé son objectif de cours à 110 francs suisses contre 118,5 francs suisses précédemment, estime que le groupe pourrait avoir du mal à atteindre les prévisions établies par le consensus pour 2022.



Dans son étude, le broker met en évidence une base de comparaison difficile pour ce qui concerne deux catégories de produits ayant largement bénéficié du confinement, à savoir le café et l'alimentation animale, dans le contexte actuel de retour à la normale.



Après cinq ans de redistributions généreuses aux actionnaires, Jefferies s'attend par ailleurs à moins de bonnes surprises dorénavant, prévoyant que Nestlé redevienne un acquéreur net, et non plus un vendeur net, en ce qui concerne l'activité des fusions-acquisitions (M&A).





Valeurs associées NESTLE Swiss EBS Stocks -2.49%