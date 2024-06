Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nestlé: nomme son futur responsable relations investisseurs information fournie par Cercle Finance • 21/06/2024 à 10:30









(CercleFinance.com) - Nestlé annonce la nomination de David Hancock au poste de responsable des relations avec les investisseurs, à compter du 1er octobre 2024.



David Hancock succédera à Luca Borlini, qui poursuivra sa longue et riche carrière chez Nestlé dans un nouveau rôle axé sur les actionnaires particuliers et soutenant la stratégie de Nestlé. registre de partage.



Jusqu'alors, David Hancock travaillait chez Deliveroo en tant que vice-président des finances, de la stratégie et des relations internationales, avec des responsabilités incluant les relations avec les investisseurs, le développement durable, le développement d'entreprise et la stratégie.







Valeurs associées NESTLE 94,22 CHF Swiss EBS Stocks -0,72%