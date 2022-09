Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nestlé: nomme sa future directrice de la communication information fournie par Cercle Finance • 22/09/2022 à 18:06









(CercleFinance.com) - Nestlé annonce que son conseil d'administration de Nestlé a nommé Lisa Gibby en tant que vice-présidente exécutive adjointe, directrice de la communication et membre du conseil d'administration de Nestlé S.A., à compter du 1er janvier 2023.



Lisa Gibby supervisera la communication d'entreprise de Nestlé, notamment les relations avec les médias, les affaires publiques, le numérique ou le contenu d'entreprise.



Depuis juillet 2020, Lisa Gibby dirigeait la communication d'entreprise mondiale chez Nestlé. Elle a précédemment occupé le poste de vice-présidente de la communication d'entreprise pour Nestlé aux États-Unis.



Avant de rejoindre Nestlé en 2014, Lisa Gibby était directrice des communications mondiales pour The ONE Campaign, une organisation de défense de la lutte contre la pauvreté cofondée par Bono.







