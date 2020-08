Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nestlé : Nespresso va investir sur le long terme en RDC Cercle Finance • 19/08/2020 à 16:43









(CercleFinance.com) - Nespresso, la marque-phare de Nestlé, a annoncé mercredi son intention de s'engager sur long terme en République Démocratique du Congo (RDC), avec l'objectif de relancer la production de café dans le pays. A cet effet, le spécialiste des machines à café a prévu de lancer sur le marché américain une première gamme de dosettes bio fabriquées à partir de café récolté dans le pays, baptisée 'Kahawa Ya Congo'. Ce lancement s'inscrit dans le cadre du programme 'Reviving Origins' qui vise à permettre aux caféiculteurs de faire renaître des cafés de qualité oubliés, précise Nestlé dans un communiqué. Le café représentait en 1980 la deuxième source d'exportation de la République Démocratique du Congo avant que les volumes soient réduits par dix en raison des conflits et de l'instabilité politique ayant caractérisé le tournant des années 2000.

Valeurs associées NESTLE SIX Swiss Exchange +1.73%