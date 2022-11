Nestle : Nespresso lance des capsules en papier

(AOF) - Depuis 30 ans, Nespresso (marque commerciale de la Société des Produits Nestlé) s'engage à offrir à ses consommateurs l'expérience ultime du café de manière responsable. Aujourd'hui, elle renouvelle cet engagement en annonçant une nouvelle gamme de capsules. Après trois ans de recherche et développement, Nespresso a créé une capsule à base de papier compostable à la maison qui offre le café de haute qualité pour lequel la marque est connue, sans compromis sur l'expérience gustative. La demande des consommateurs pour des emballages compostables augmente.

Et on estime que 45 % des Français compostent désormais chez eux un ou plusieurs types de biodéchets .

Plusieurs aspects de la capsule présentent une technologie exclusive, notamment la doublure en biopolymère à l'intérieur de la capsule qui protège le café contre l'oxydation.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Agroalimentaire

Développement de l'industrie laitière chinoise

Le gouvernement chinois encourage la consommation de produits laitiers pour améliorer la nutrition et les défenses immunitaires de la population, tout en cherchant à réduire la dépendance du pays aux importations. Souhaitant tourner la page du scandale du lait infantile mélaminé, qui avait affecté 300.000 bébés en 2008, la production de lait repart dans le pays, après dix ans de stagnation. Les grands groupes industriels (Mengniu , Yili, Youran ou Modern Dairy) n'exportent pas et se concentrent sur un marché intérieur, qui croît de 4 à 5 % par an. Ils développent de très grosses fermes et misent fortement sur l'innovation, en investissant quatre fois plus que tous leurs concurrents dans le monde.