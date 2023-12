Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nestlé: moins d'émissions de CO2 via le transport maritime information fournie par Cercle Finance • 06/12/2023 à 14:27









(CercleFinance.com) - Nestlé a annoncé mercredi qu'il allait faire appel à hauteur de la moitié de ses besoins à des voies de transport maritime utilisant des carburants alternatifs ou moins polluants.



En basculant vers des biocarburants produits à partir de déchets, tels que les huiles de cuisson usagées, le géant de l'agroalimentaire espère réduire ses émissions de gaz à effet de serre de quelque 200.000 tonnes par an, soit l'équivalent de la consommation de 500.000 barils de pétrole.



Pour ce faire, le groupe dit avoir conclu des accords avec Hapag-Lloyd, Maersk et CMA CGM portant sur la moitié de ses besoins de transport maritime en 2023, avec une option prévoyant un prolongement en 2024 et au-delà.





Valeurs associées NESTLE Swiss EBS Stocks -0.43%