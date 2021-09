Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nestlé : mise sur l'agriculture régénératrice information fournie par Cercle Finance • 16/09/2021 à 17:34









(CercleFinance.com) - Nestlé présente ses ambitions pour soutenir la transition vers des systèmes alimentaires régénérateurs afin de 'protéger et restaurer l'environnement', 'améliorer le niveau de vie des agriculteurs' et 'accroître le bien-être des communautés agricoles'. Nestlé s'est ainsi engagé à investir 1,2 milliard CHF au cours des cinq prochaines années pour encourager l'agriculture régénératrice dans toute la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise. Nestlé veut promouvoir des pratiques intégrant le renforcement de la biodiversité, la conservation des sols, la régénération des cycles de l'eau et l'intégration de l'élevage. Dans la chaîne d'approvisionnement laitière, par exemple, Nestlé évalue les sciences et technologies de pointe pour réduire les émissions au niveau des fermes. Le groupe va d'ailleurs commencer à travailler avec 30 exploitations laitières de référence dans 12 pays pour tester des pratiques d'agriculture régénératrice et démontrer leur impact, dans le but de trouver des solutions évolutives et qui contribuent à atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre.

