Nestlé : mise en ligne d'un atlas mondial de la nutrition

(CercleFinance.com) - Nestlé a annoncé mardi la mise en ligne d'une plateforme de données ayant trait aux habitudes alimentaires des populations de plus de 190 pays. Cet outil - développé avec la Friedman School of Nutrition Science and Policy de l'Université Tufts de Boston - compile des données liées à la démographie, demographics, aux apports alimentaires, à l'état nutritionnel, à la santé et à la durabilité de la production de denrées alimentaires. Cet 'atlas' facile d'utilisation constitue une ressource disponibles pour le public visant à faciliter le partage de connaissances sur la nutrition et la santé, explique Nestlé dans un communiqué.

